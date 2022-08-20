DOLAR KURU I 20 Ağustos 2022 Cumartesi dolar ve euro ne kadar?

DOLAR KURU I 20 Ağustos 2022 Cumartesi dolar ve euro ne kadar?

20 Ağustos 2022 Cumartesi günü dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu? Piyasa yükselişte mi? İşte güncel dolar ve euro fiyatları..

Ekonomi piyasalarını yakından takip edenler günlük olarak dolar ve euro fiyatının ne kadar olduğunu araştırıyor.Piyasaların son durumu hakkında bilgi almak isteyenler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı.

Döviz yatırımcıları dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

Merkez bankasının faiz kararı sonrası piyasalarda nasıl bir hareket olacağı merak konusu idi.Peki 20 Ağustos Cumartesi günü dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu? Piyasaya yükselişte mi düşüşte mi? İşte güncel dolar ve euro fiyatları..

Güncel döviz fiyatları ne kadar?

20 Ağustos Cumartesi günü güncel dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu.İşte cevabı..

Dolar

Alış : 18,0833 TL

Satış : 18,0876 TL

Euro

Alış : 18,1498 TL

Satış : 18,1625 TL