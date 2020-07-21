Dolar ve altın fiyatlarında son durum

Gram altın yeni günde artış yaşarken; dolar 6.84, euro ise 7.83 seviyelerinde işlem görüyor.

Altın fiyatları, 21 Temmuz Salı günü rekor kırdı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, 405 lira seviyesini geçti.

Temmuz ayına 393.60 lira ile giriş yapan gram altın, 22 Haziran'da 382.81 lira ile son bir ayın en düşük değerine ulaşırken, 21 Temmuz itibarıyla 406.14 lira ile son bir ayın en yüksek değerini gördü.

ALTIN FİYATLARI

Altının ons fiyatında dün yükseliş yaşanmış, bu gelişmeye bağlı olarak gram altın günü 400.7 lira ile tamamlamıştı. Saat 16.05 itibarıyla altının fiyatı 404.89 lira seviyesinde seyrediyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 649.61 lira, satış fiyatı ise 662.87 lira düzeyinde yer alıyor. Veriler yarım altın için 1.299,12 ve 1.325,63 lira olurken, tam altın için 2 bin 598,22 ve 2 bin 624,46 lira olarak kaydedildi.

DOLAR VE EURODA SON TABLO

Dün Türkiye piyasalarının kapanışında 6.85 TL seviyesinde bulunan dolar, yeni güne yatay seviyede başladı. Dolar, gün içinde en düşük 6.8434 seviyesini gördü.

Gün içerisinde en yüksek 7.8669 lira seviyesini gören euro ise kapanışa az bir süre kala 7.8384 lira seviyelerinde bulunuyor.