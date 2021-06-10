Dolar ve euroda düşüş yüzde 1'i geçti

Küresel piyasaların merakla beklediği ECB ve ABD enflasyon verisi sonrası dolar ve euroda düşüş yüzde 1'i aştı.

Güne 8,58 düzeyinde başlayan dolar/TL, gün ortasına doğru 8,52'lere kadar çekilmişti. Euro/TL ise 10,47'lerden 10,40'ın altına inmişti.

ECB FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) beklentiler dahilinde faizi ve ve PEPP'i değiştirmemesi kararları ile varlık alımlarının devam etmesiyle birlikte Türk Lirası varlıklar değer kazandı.

Dolar/TL ve euro/TL'de düşüşler yüzde 1'in üzerine çıktı.

Dolar/TL 8,50'nin; euro/TL ise 10,35'in altını gördü.

Dolar/TL, 8,5020; euro/TL ise 10,3560'tan işlem görmeye devam ediyor.

ABD ENFLASYONU BEKLENTİLERİ AŞTI

Günün ve haftanın en önemli verilerinden ABD enflasyonu mayıs ayında, yıllık bazda yüzde 5'lik ile beklentilerin üzerinde arttı ve 13 yılın zirvesine yaklaştı.

Endeksteki aylık artış ise yüzde 0,6 olarak gerçekleşti.

Piyasa beklentileri ABD enflasyonun yıllık bazda yüzde 4,7, aylık bazda ise yüzde 0,4 civarında artması yönündeydi.