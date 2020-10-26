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- Dolar yeni haftaya rekor seviyeden başladı
Dolar yeni haftaya rekor seviyeden başladı
Dolar, bu haftaya 7.98 lirayla rekor seviyede başladı. Euro da aynı şekilde 9.46 ile tarihi zirvesini yaşadı.
- Haber Merkezi
- 26.10.2020 - 09:03
- Güncelleme : 26.10.2020 - 09:25
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta beklentilerin aksine faiz artırımına gitmemesinin ardından kurlarda başlayan yükseliş devam ediyor.
Karar öncesinde 7.80 lira olan dolar/TL yeni haftaya 7.98'den, Euro/TL ise 9.46'dan başladı.
TARİHİ ZİRVE
Dolarda yeni tarihi zirve 7.9864 lira oldu.
Haber yayına hazırlandığında Dolar/TL 7.98', Euro/TL ise 9.441’i gösteriyordu.
ABD'DEKİ OLUMLU GELİŞMELER DOLARI GÜÇLENDİRİYOR
Doların güçlenmesinde ABD'de açıklanan verilerin yükselmesi ve koronavirüs teşvik paketinin gerçekleşeceğine dair açıklamaların yapılması etkili oldu.