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    Dolar yeni haftaya rekor seviyeden başladı

    Dolar, bu haftaya 7.98 lirayla rekor seviyede başladı. Euro da aynı şekilde 9.46 ile tarihi zirvesini yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 09:03
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 09:25
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    Dolar yeni haftaya rekor seviyeden başladı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta beklentilerin aksine faiz artırımına gitmemesinin ardından kurlarda başlayan yükseliş devam ediyor.

    Karar öncesinde 7.80 lira olan dolar/TL yeni haftaya 7.98'den, Euro/TL ise 9.46'dan başladı.

    TARİHİ ZİRVE

    Dolarda yeni tarihi zirve 7.9864 lira oldu.

    Haber yayına hazırlandığında Dolar/TL 7.98', Euro/TL ise 9.441’i gösteriyordu.

    Dolar yeni haftaya rekor seviyeden başladı #1

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    Doların güçlenmesinde ABD'de açıklanan verilerin yükselmesi ve koronavirüs teşvik paketinin gerçekleşeceğine dair açıklamaların yapılması etkili oldu.

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