Dolar/TL haftaya yükselişle başladı

ABD Merkez Bankası (Fed), çarşamba günü faiz kararını açıklayacak.
Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 106,5 seviyesinde bulunuyor.
Yatırımcıların temkinli davranması piyasalara etkili oluyor.
Cuma günü yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 28,1737'den tamamladı.
Dolar 28,2500 lira
Haftanın ilk günü döviz kuruna bakıldığında doların 28,2500 liradan satıldığı görülüyor.
Euro/TL yüzde 0,1 artışla 29,8660' liradan satılıyor.
Sterlin/TL ise yüzde 0,5 değer kazancıyla 34,2980 liradan işlem görüyor.
Fed'in faizi sabit bırakması bekleniyor
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Dolar endeksinde destek ve direnç konumu
Teknik açıdan dolar endeksinde 107 ve 108 puan seviyelerinin direnç, 106 ve 105 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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