Dolar/TL mayıs ayından bu yana en düşük seviyelerde

Dolar/TL mayıs ayından bu yana en düşük seviyelerde

Dolar/TL küresel piyasalardaki dolardaki kayıplara paralel olarak geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltmak için net bir tarih vermemesinin ardından dolardaki kayıplara paralel olarak gerileesini sürdürüyor.

Dolar/TL dün 8,28 ile 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 8,3166'dan tamamlanmıştı.

Dolar/TL bu sabah saat 0844'te 8.2900/8.3100 seviyesindeydi.

Euro/TL 9.8149/9.8395, sepet bazında TL 9.0525/9.0747 seviyesindeydi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri dün 365/370 baz puan seviyesinden kapandı.

DOLAR/TL AÇIKLANACAK VERİLERE ODAKLANDI

8.3'ün hemen altında işlem görmeyi sürdüren Dolar/TL 11 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyelere gelmesi ardında küresel piyasalar izleniyor ve bu hafta cuma günü açıklanacak enflasyon verileri bekleniyor. Ayrıca bugün iç piyasada ağustos ayı öncü dış ticaret verileri ile Türkie Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'nin haftalık menkul kıymet, para banka ve rezerv istatistikleri takip edilecek.