Dolar/TL, yeni haftaya 26,56 seviyesinden başladı Geçen hafta perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı karşısında sert düşen dolar/TL 25,2784 liraya kadar indi. Haftanın ilk gününde ise 26,5660'dan işlem görüyor.

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Türkiye'nin ekonomisine yön veren dolar/TL, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 750 baz puanla beklentilerin üzerinde artırmasının ardından 25,2784 ile 26 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi test etti.

Bu seviyeden gelen tepki alımlarının da etkisiyle yükselen dolar/TL, haftayı yüzde 2,77 değer kaybıyla 26,3550'den tamamladı.

Dolar/TL, şimdi ise haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 26,5660'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,36 artışla 28,7335'ten, sterlin/TL de yatay seyirle 33,4850'den satılıyor.

Dolar endeksi 103,98

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,19 değer kaybıyla 103,98 seviyesinde bulunuyor.

Euro/dolar paritesi 1,0820

Euro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,20 değer kazancıyla 1,0820'den işlem görüyor.

ABD'nin istihdam raporu bekleniyor

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasalar üzerinde etkili olacağını vurguluyor.