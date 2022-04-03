Domates fiyatında son 7 yılın rekoru

Antalya Ticaret Borsası mart almaya domates, sebze ve meyve endeksini açıkladı. Özellikle domatesteki fiyat artışı, son 7 yılın mart ayının açık ara yükseliş rekoru kırdı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Mart ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı ve bu değerler, 2022 Mart ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

DOMATESİN BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE MİKTAR ARTIŞI YÜZDE 14,99

Mart ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre aylık domateste yüzde 14,99, sebzede yüzde 16,70 ve meyvede ise yüzde 2,27 artarken, miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre yıllık domateste yüzde 20,46 ve sebzede yüzde 8,95 azaldı, meyvede ise yüzde 32,98 yükseldi. Mart ayında miktar endeksleri domateste, aylık son 7 yılın en düşük artışını gösterirken, yıllıkta ortalama bir azalış gösterdi. Sebze miktarında aylık değişim 2019 yılı hariç en düşük artışı yaşanırken, yıllıkta ise ortalama bir azalış gösterdi.

"DOMATES, GEÇEN YILIN MART AYINA GÖRE YILLIK YÜZDE 191,76 ARTTI"

Fiyat endekslerinde domates, geçen yılın mart ayına göre yıllık yüzde 191,76 arttı. Bu artış, son 7 yılın mart ayı, açık ara yükseliş rekoru olarak kayıtlara geçti.