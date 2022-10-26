Dondurma için yeni kriterler belli oldu

Dondurma için yeni kriterler belli oldu

Resmi Gazete'de dondurma ile ilgili tebliğ yayınlandı. Tekniğe uygun ve hijyenik şekilde üretim hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, dondurma için yeni kriterleri duyurdu.

Bakanlıkça hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Karar doğrultusunda, dondurmada hacim artış oranı en fazla yüzde 100 olacak.

Meyve/sebze oranı en az yüzde 15 olacak

Meyve veya sebze kullanılarak üretilen çeşnili dondurmada meyve veya sebze oranı kütlece en az yüzde 15 olacak.

Fındık, fıstık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi sert kabuklu meyve çeşnileri katılarak üretilen çeşnili dondurmalarda, bu çeşnilerin bir veya birkaçının birlikte kullanılması halinde toplam çeşni oranı kütlece en az yüzde 5'e ulaşacak.

Hijyenik şekilde üretim hedefi

Tebliğle dondurmanın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, taşınması, depolanması ve piyasaya arz edilmesini sağlamak üzere özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı.

Sütün ait olduğu hayvan türü ürün adıyla kullanılabilecek

AA'nın aktardığına göre, tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde ve piyasaya arzında alkol ve/veya alkol içeren ürünler bileşen olarak kullanılamayacak.

Çeşnili dondurmalardaki çeşni maddesinin adı ürün adıyla kullanılacak. Tebliğ kapsamında yer alan ve tek bir hayvan türüne ait sütün yüzde 100 kullanıldığı ürünlerde, sütün ait olduğu hayvan türü ürün adıyla kullanılabilecek.

Çeşnisiz dondurmalarda aroma verici kullanılamayacak

Çeşni maddesi bulunmayan dondurmalarda, aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılmayacak ancak sade dondurmada sadece vanilya aromalarının kullanımına izin verilecek.