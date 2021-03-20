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    Döner sermaye işletmesine 100 milyon lira

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine 100 milyon lira sermaye tahsis edilecek.
    • AA
    • 20.03.2021 - 10:08
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    Döner sermaye işletmesine 100 milyon lira

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine 100 milyon lira sermaye tahsis edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Resmi Gazete'de yayınlanan karar gereği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine 100 milyon lira sermaye tahsis edilmesi konusu netlik kazandı.

    Döner sermaye işletmesine 100 milyon lira #1

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