Dönerciler yasakların kalkması bekliyor

Pandemi yasakları süresince döner satış noktaları, “Gel al” ve “Paket servis” ile ayakta kalmaya çalışıyor.

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen kafe, restaurant ve yiyecek satış noktalarının kapatılması ile bu kesimin ekonomik sıkıntıları daha çok arttı.

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkanı Mehmet Mercan, pandemi yasakları süresince döner satış noktalarının, “Gel al” ve ‘Paket servis’ ile ayakta kalmaya çalışırken bir yandan da yasakların sona ermesini beklediklerini iletti.

“E-DEVLET ÜZERİNDEN KREDİ VE DESTEK BAŞVURUSU YAPMANIN ÖNÜ AÇILSIN”

Mercan, pandemi döneminde döner sektörünün büyük bir çıkmaza girdiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Döner sektörü bir senedir üreticisiyle, satıcısıyla, çalışanıyla ve sektöre lojistik destek sağlayan paydaşlarıyla herhangi bir devlet desteği almadan ayakta durmaya çalışıyor. Devletimizin bu konuda adım atmasını, küçük esnafımızın korunması için e-Devlet üzerinden kredi ve destek başvurusu yapmasının önünün açılmasını istiyoruz.

KİRALAR ÖDENEMİYOR, MAAŞLAR VERİLEMİYOR

Birçok döner satış noktası kirasını ödeyemediği için personeline maaş veremediği için kapanma yoluna gitti. Sektörün ekonomik olarak yaşadığı bu durumu bir an evvel atlatması için yasakların kontrollü olarak sona erdirilmesinden yanayız.

1 Mart itibarıyla uygulamaya geçilecek olan yerinde karar dönemi ile birlikte döner sektörünün bu konudaki desteği ve hassasiyeti en üst seviyede olacaktır.”