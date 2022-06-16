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    Döviz alım-satımında vergi kimlik numarası tespit sınırı 5 bin dolar oldu

    Banka ve finans kurumlarınca döviz alım-satımında vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 2 bin dolar artırılarak 5 bin dolara çıkartıldı.
    • 16.06.2022 - 11:29
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 11:32
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    Döviz alım-satımında vergi kimlik numarası tespit sınırı 5 bin dolar oldu

    Bir kişi bir gişeye gidip döviz bozdurmak istediğinde elindeki rakam 5 bin dolar ve üzerindeyse vergi kimlik numarası tepsitine tabi tutulacak.

    Bu sınır daha önce 3 bin dolardı.

    Banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve yetkili müesseselerce döviz alım-satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 2 bin dolar artırıldı.

    Tutar sınırı 3 bin dolardan 5 bin dolara çıktı

    Reuters'in haberine göre, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ve vergi kimlik numarası genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğine göre, banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve Türk Lirası'nın kıymetini koruma hakkında karar kapsamında kurulmuş yetkili müesseselerce döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 3 bin dolardan 5 bin dolara çıkarıldı.

    Resmi Gazete

    Döviz alım-satımında vergi kimlik numarası tespit sınırı 5 bin dolar oldu #2


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