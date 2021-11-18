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    Döviz bürolarında kimlik beyanı 100 dolar ve üstü için zorunlu olacak

    Döviz bürolarında kimlik beyanı 100 dolar ve üstü için zorunlu olacak

    Hazine Bakanlığından döviz bürosu kararı: Kimlik beyanı 100 dolar ve üstü için zorunlu olacak
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2021 - 00:47
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 01:12
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    Döviz bürolarında yapılan döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespitini zorunlu hale getiren düzenlemede değişikliğe gidildi.

    TÜM İŞLEMLER İÇİN KİMLİK BEYANI ZORUNLUYDU

    12 Ekim'de itibarıyla döviz bürolarında alt ve üst limit olmadan döviz alım satımına yönelik tüm işlemlerde kimlik tespiti zorunluydu.

    Döviz bürolarında kimlik beyanı 100 dolar ve üstü için zorunlu olacak #1

    KARAR RESMİ GAZETE'DE

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni kararıyla artık kimlik beyanı 100 dolar ve üstü için zorunlu kılınacak.

    Karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Döviz bürolarında kimlik beyanı 100 dolar ve üstü için zorunlu olacak #2

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