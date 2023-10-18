Döviz fiyatları yükseliyor! Dolar/TL 28,01 seviyesinde Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından Filistin'de yaşanan olaylar sonrasında düne göre yüzde 0,3 artışla 28,0113 lira seviyelerinden işlem görüyor.

AA

Dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 27,9384'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 28,0113'ten işlem görüyor.

Dolar ile birlikte euro ve sterlin de Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürdü.

Euro/TL yüzde 0,3 artışla 29,6650'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,2 primle 34,2133'ten satılıyor.

Dolar endeksi

Düşüş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 106,2 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dün gece Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırının ardından İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş alanlara yayılabileceği endişesiyle küresel piyasalarda oynaklığın arttığını belirtiyor.

Fed'in para politikası belirsizliği arttı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin fiyatlamaların da belirsizlikleri artırdığını kaydetti. Bankanın yüzde 93 ihtimalle gelecek ay politika faizini sabit tutacağının öngörülmesine karşın, aralık ve ocaktaki toplantılarda faiz artırım ihtimali güçleniyor.

Gazze'deki olaylar varlık fiyatları üzerinde etkili

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması, dünya genelinde büyük tepki topladı. İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş alanlara yayılabileceği ve petrol arzını etkileyebileceği ihtimali varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Dolar endeksinin destek ve direnç konumu

Analistler, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 105 seviyelerinin destek, 107 ve 108 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)