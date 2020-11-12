Döviz kurlarında düşüş devam ediyor

Döviz kurlarında düşüş devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye yönelik verdiği mesajların ardından döviz kurlarında düşüş başladı. 8,52 seviyelerinde seyreden dolar 7,68'e kadar geriledi.

Ekonomi yönetimindeki değişim ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye yönelik verdiği piyasa dostu mesajlar, piyasalarda karşılık buldu.

Döviz kurlarında yaşanan düşüş bugün de devam ediyor.

DOLAR VE EURO DÜŞÜYOR

8,52 seviyesine kadar yükselen dolar 7,68'e gerilerken 10 liraya kadar yükselen euro 9,08 bandına indi.

ALTIN ERİDİ

Altın fiyatları da düşüşe geçti.

540 lira seviyelerini zorlayan gram altın, 467 liraya kadar düştü.

Piyasaların bir gözü de Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında.

FAİZ KARARI 19 KASIM'DA

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, yaptığı ilk açıklamada faizlerin artacağının sinyalini verdi.

Merkez Bankası'nın kararı 19 Kasım'da açıklayacağı biliniyor.

FAİZ ARTIRIM BEKLENTİSİ

Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank gibi yabancı yatırım bankaları notlarında Merkez Bankası'ndan 19 Kasım'da 400-500 baz puan civarında bir faiz artırımı beklediklerini duyurdu.

ERDOĞAN'DAN YATIRIMCILARA KOLAYLIK SÖZÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında acı da olsa bazı reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacaklarını söylemişti.

Yatırımcılara her türlü kolaylığın sağlanacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenli ortamın sağlanması için adımların ivedilikle atılacağının sözünü verdi.

Erdoğan'ın yeni ekonomi dönemine yaptığı açıklamaların ardından döviz kurlarında düşüş başladı.

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