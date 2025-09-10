Döviz ve altın açılış fiyatları! 10 Eylül'de dolar, euro, sterlin, gram altın

Dün doların satış fiyatı 41,2720, euronun satış fiyatı ise 48,5630 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 41,2846 liradan, euro 48,4034 liradan güne başladı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizinde gevşeme sürecine yönelik güçlenen beklentiler ve merkez bankalarının taleplerinden destek bulan ons altın fiyatı, dün rekor tazeleyerek 3 bin 674,48 dolara çıktı.
Ons altın bu sabah saatlerinde 3 bin 645 dolardan işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 4 bin 838 lira
Çeyrek altın: 8 bin 205 lira
Cumhuriyet altını: 33 bin 432 lira
Tam altın: 32 bin 823 lira
Yarım altın: 16 bin 413 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 41,2846 lira
Euro: 48,4034 lira
Sterlin: 56,2355 lira
KRİPTO PARALAR DÜŞÜŞTE
Kripto para piyasasının en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, yüzde 1,24 düşüşle 111 bin 613,1 dolara geriledi
Ethereum da yüzde f,14 azalışla 4 bin 303,49 dolara indi.
BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kazanarak 10.486,09 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,5 yükseldi.
BRENT PETROL
Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 97,7 seviyesinde, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 artışla 66,9 dolarda seyrediyor.