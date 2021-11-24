Döviz vurdu! Güncel akaryakıt fiyatları 2021: Benzin, motorin, otogaz ne kadar?

Döviz vurdu! Güncel akaryakıt fiyatları 2021: Benzin, motorin, otogaz ne kadar?

Döviz kurlarındaki yükseliş, pompaya yansıyor. Yapılan son zamla birlikte sürücüler güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Peki benzin, motorin ve gaza ne kadar zam geldi? İşte güncel fiyatlar...

Dolar ve euro kurlarındaki ani yükseliş, akaryakıtı da vurdu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), litre fiyatlarında artış kararına devam ediyor.

Döviz kurunun etkili olduğu kararın akabinde vatandaşlar ortalama 40 gün içerisinde 5 kez zam haberi aldı.

Kurdaki yükselişe bağlı olarak bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresinde 1 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 5 kuruş, otogazda ise 65 kuruş zam geliyor.

Üst üste pompalara yansıyan zamlarla birlikte "güncel akaryakıt fiyatları" merak ediliyor. Benzine ne kadar zam geldi, kaç lira oldu? Motorin ne kadar? Gaz litresi kaç tl? gibi sorular araştırılıyor.

İşte zamların ardından akaryakıtta güncel fiyat listesi...

MOTORİN NE KADAR?

Motorin grubunda da 1,06 TL'lik artış ile birlikte Ankara'da ortalama 8,77 TL'ye satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 8,71 TL'den 9,77 TL'ye, İzmir'de 8,79 TL'den 9,85 liraya çıkacak.

BENZİN LİTRE FİYATI 2021

Benzine gelen 1 lira 2 kuruşluk zammın ardından, Ankara'da ortalama 8,72 TL'den satılan benzinin litre fiyatı 9,74 TL olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 TL'den 9,69 liraya; İzmir'de 8,74 TL'den 9,76 TL'ye çıkacak.

LPG GÜNCEL FİYAT 2021

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) LPG fiyatına yapılan son zam ise 65 kuruş oldu. Buna göre, kasım ayı içerisinde LPG'ye beşinci kez zam gelmiş olacak.

Son zamla birlikte son iki ayda LPG’ye yapılan toplam zam 2,96 TL oldu. Zamların ardından LPG litre fiyatı 8 TL'ye dayandı.