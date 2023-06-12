Dövizdeki hareketlilik devam ediyor! Serbest piyasada dolar, euro, strelin fiyatı

AA
Dolar/TL, cuma günü yüzde 2,3 artışla kapandı. Cuma günü doların satış fiyatı 23,3610 lira, euronun satış fiyatı da 25,1360 lira olmuştu.
Serbest piyasada döviz açılış fiyatlarına bakıldığında dolar 23,5730 liradan, euronun 25,3410 liradan haftaya başladığı görülüyor.
Dolar, 23,5730 lira
Serbest piyasada 23,5710 liradan alınan dolar, 23,5730 liradan satılıyor.
Euro 25,3410 lira
İstanbul'da 25,3390 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 25,3410 lira olarak belirlendi.
Sterlin 29,7331 lira
Sterlin ise 29,7331 liradan alıcı buluyor.
Dövizin seyrini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alacağı faiz yükseltme kararı ile durdurulması beklentisi gündemde.