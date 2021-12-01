Dövize doğrudan müdahale ne demek? Merkez Bankası'ndan son dakika hamlesi

Döviz kurlarına satım yönünde doğrudan müdahale kararını açıklayan Merkez Bankası, yatırımcıları ve vatandaşların gündemine "doğrudan müdahale ne demek" sorusunu getirdi.

Türk lirası ve dolar kuru arasındaki hareketlilik devam ediyor...

13 lirası geçerek rekor tazeleyen dolar, piyasalarda endişe yaratırken, son dakika hamlesi Merkez Bankası'ndan geldi.

Merkez Bankası, "döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ettiğini" açıkladı.

Yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenen vatandaşlar, "dövize doğrudan müdahale ne demek" merak ediyor. Peki Merkez Bankası döviz kuruna müdahalesi ne anlama geliyor?

DÖVİZE DOĞRUDAN MÜDAHALE NE DEMEK?

Merkez Bankası doğrudan satış yönünde döviz piyasasına en son 23 Ocak 2014'te müdahale etmişti. Yaklaşık 7 yılın ardından ilk kez doğrudan müdahale gerçekleştirilmiş oldu.

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime kadar “ciddi manada faiz düşüşü” açıklaması sonrasında 13,95 seviyesine ulaşarak rekor yenilemiş, gün içerisinde de 13,50'nin üzerinde dalgalanma göstermişti.

Merkez Bankasının dolar satış haberi öncesi 13,8 seviyelerinde yer alan dolar/TL, açıklama sonrası yüzde 6'ya ulaşan düşüşle 12,75 seviyelerine kadar indi.

Müdahale bankacılık sistemi üzerinden piyasanın talebi doğrultusunda yapılıyor. TCMB şu anda piyasaya doğrudan döviz arz ediyor

Dövize piyasaya satım yönünde müdahale eden Merkez Bankası'nın "ben buradayım" yönünde bir mesaj verdiği söyleniyor.