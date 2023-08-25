DTÖ: Güçlü otomotiv talebi küresel ticareti canlandırdı

Küresel ticaretin seyri tüm ülkeleri etkilemeye devam ediyor.
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), “Ürün Ticareti Barometresi" yayınladı.
Buna göre, 2023'ün Hayında küresel ticarette artış gözlemlendi.
Ürün Ticareti Barometresi'ne göre güçlü otomotiv talebinin desteği ile küresel ticarette artış ivmesinin görüldü.
Ürün Ticareti Barometresi yükseldi
Mayısta 95,6 olan ticaret barometresinin haziran ayında 99,1 seviyesine yükseldi.
Güçlü otomobil üretimi ve satışı canlılık getirdi
Açıklamada, küresel ürün ticaretinin, güçlü otomobil üretimi ve satışı dolayısıyla 2023 yılının ikinci çeyreğinde yeniden canlandığı kaydedildi.
İhracat siparişleri küresel ürün ticaretinin kaderini belirleyecek
Açıklamada, ihracat siparişlerinin sınırlı kalması halinde, küresel ürün ticaretindeki yukarı yönlü ivmenin bu yılın üçüncü çeyreğinde sınırlı kalabileceğine işaret edildi.