DTÖ: Güçlü otomotiv talebi küresel ticareti canlandırdı
AA

Küresel ticaretin seyri tüm ülkeleri etkilemeye devam ediyor.

Dünya Örgütü (DTÖ), “Ürün Ticareti Barometresi" yayınladı.

Buna göre, 2023'ün Hayında küresel ticarette artış gözlemlendi.

Ürün Ticareti Barometresi'ne göre güçlü otomotiv talebinin desteği ile küresel ticarette artış ivmesinin görüldü.

Ürün Ticareti Barometresi yükseldi

Mayısta 95,6 olan ticaret barometresinin haziran ayında 99,1 seviyesine yükseldi.

Güçlü otomobil üretimi ve satışı canlılık getirdi

Açıklamada, küresel ürün ticaretinin, güçlü üretimi ve satışı dolayısıyla 2023 yılının ikinci çeyreğinde yeniden canlandığı kaydedildi.

Ürün Ticareti Barometresi yükseldi

İhracat siparişleri küresel ürün ticaretinin kaderini belirleyecek

Açıklamada, siparişlerinin sınırlı kalması halinde, küresel ürün ticaretindeki yukarı yönlü ivmenin bu yılın üçüncü çeyreğinde sınırlı kalabileceğine işaret edildi.