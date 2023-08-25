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DTÖ: Güçlü otomotiv talebi küresel ticareti canlandırdı Abone Olun

DTÖ: Güçlü otomotiv talebi küresel ticareti canlandırdı Küresel ticarette ihracattaki sipariş hareketleri önem taşıyor. DTÖ'nün açıkladığı Ürün Ticareti Barometresi otomotiv talebi ile artış yaşadı. Kuruma göre, eğilimin devam etmesi 2023'ün üçüncü çeyreğinde rakamlara olumlu yansıyacak.

AA Küresel ticaretin seyri tüm ülkeleri etkilemeye devam ediyor. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), “Ürün Ticareti Barometresi" yayınladı. Buna göre, 2023'ün Hayında küresel ticarette artış gözlemlendi. Ürün Ticareti Barometresi'ne göre güçlü otomotiv talebinin desteği ile küresel ticarette artış ivmesinin görüldü. Ürün Ticareti Barometresi yükseldi Mayısta 95,6 olan ticaret barometresinin haziran ayında 99,1 seviyesine yükseldi. Güçlü otomobil üretimi ve satışı canlılık getirdi Açıklamada, küresel ürün ticaretinin, güçlü otomobil üretimi ve satışı dolayısıyla 2023 yılının ikinci çeyreğinde yeniden canlandığı kaydedildi. İhracat siparişleri küresel ürün ticaretinin kaderini belirleyecek Açıklamada, ihracat siparişlerinin sınırlı kalması halinde, küresel ürün ticaretindeki yukarı yönlü ivmenin bu yılın üçüncü çeyreğinde sınırlı kalabileceğine işaret edildi.

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