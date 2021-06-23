Düğün sezonuyla kumaşçılarda hareketlilik başladı

Pandemi döneminde tamamen işlerin durduğu kumaşçılarda düğün sezonunun açılmasıyla yoğunluk arttı.

Koronavirüs salgınının etkisi altında kalan düğün sektörünün bağlantılı olduğu kumaşçılarda yüzler gülmeye başladı.

1 Temmuz itibarıyla kısıtlamaların kalkması ile birlikte düğün sezonu tamamen açılıyor. Bundan nasibini alacak olan kumaşçılarda da yoğunluk yaşanmaya başladı.

EMİNÖNÜ ESNAFININ YÜZÜ GÜLMEYE BAŞLADI

Kumaş sektörünün en çok yoğunluk yaşadığı Eminönü’nde ise esnaf, talepten memnun olduklarını ve önümüzdeki günlerde ise işlerin daha iyi olacağını söylüyor.

“GEÇTİĞİMİZ SEZONA GÖRE ŞU ANDA İŞLERİMİZ ÇOK İYİ”

Düğün sezonunun açılmasıyla işlerin daha da çok artacağını ifade eden firma çalışanı Sadık Küçükşahin, “Bizim işlerimiz tamamen düğün ve organizasyonlara bağlı. Dört gözle düğün sezonun açılmasını bekliyoruz. Mağazalarımız uzun süre sonra dolmaya başladı. Yurt dışından müşterilerimiz var. Ağırlıklı olarak ise Rusya, Makedonya, Bulgaristan, gibi ülkelerden geliyorlar. İç piyasayla da çalışıyoruz. Tanıdığımız moda evleri, terziler var onlarla da çalışıyoruz. Müşteriye her türlü imkanı veriyoruz.

ABİYE TARZI KUMAŞLAR, TAŞLI VE TAŞSIZ KUMAŞLAR TALEP GÖRÜYOR

Daha çok abiye tarzı kumaşlar, taşlı ve taşsız kumaşlar talep görüyor. Her kesime uygun kumaşlarımız mevcut. Özel dikimlerimizde oluyor. Müşteri bizden alıyor kumaşı yönlendirmeyle dikiyoruz. Geçtiğimiz sezona göre şu anda işlerimiz çok iyi. Önümüzde ki günlerde de işlerin daha iyi olacağını düşünüyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

“SADE GELİNLİKLER REVAÇTA”

Çarşıda alışveriş yapan Yasemin İskeçeli, “Gelinlerimize kumaş almaya geldim. Bu ara taşlar ve danteller gibi taleplerle karşılıyoruz. Biz de buraya gelip buradan alıyoruz kumaşları. Balık gelinlik bu sene moda, daha çok eskiye dönük dantellerde dönük çalışmalar yapıyoruz. Eskisi gibi hareketli gelinlikler değil de sade gelinlikler daha çok talep görüyor.” ifadelerini kullandı.