Dul ve yetim aylığı oranına göre maaş hesaplaması Memur maaşının ardından emeklilerin de maaş zammı netleşti. Emekli aylıkları yüzde 25 zamlandı ama bir de emeklinin ailesine kalan maaşların oranları var.

ensonhaber.com

Emekli maaşlarıyla birlikte dul ve yetim aylığı alanlara da yüzde 25 oranında zam yapıldı.

En düşük emekli aylığı 7 bin 500 ira alıyor.

Ancak eğer maaş alan hayatını kaybetmişse ve maaşı ailesine kalmışsa bu maaşın alınma oranı düşüyor.

Bu şartlarda yüzde 75 oranında dul aylığı veya yetim aylığı alan bir kişi 5 lira 625 lira alacak.

Yüzde 50 oranında hissesi olan bir kişi 3 bin 750 lira alabilecek.

Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaşın ise eline 1.875 lira geçecek.

Örnek hesaplama

Bir başka örneğe göre; kök maaşı 5 bin lira olan dul ve yetim aylığı alan bir vatandaşın maaşı yüzde 25'lik emekli zammı ile 6 bin 250 liraya yükselecek. Buna yüzde 4 ek ödeme ilave edilecek ve maaş 6 bin 500 liraya çıkmış olacak.