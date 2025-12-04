Dünya Altın Konseyi: Jeopolitik gerilimler 2026 altın fiyatlarını artırabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya Altın Konseyi, Altın 2026 Görünümü Raporunu yayımladı.

Rapora göre, Dünya Altın Konseyi, küresel ekonomik yavaşlama veya jeopolitik gerilimin kötüleşmesi durumunda altın fiyatlarında yeni bir yükseliş yaşanabileceğini bildirdi.

Dolar cinsinden altın fiyatı 2025’te olağanüstü bir performans sergileyerek kasım sonu itibarıyla yıllık yüzde 60'ın üzerinde getiri sağlarken yıl boyunca 50'den fazla rekor yeniledi.

ALTIN FİYATINI ANTIRAN FAKTÖRLER

Artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlik, zayıflayan dolar ve olumlu fiyat momentumunun birleşimi yıl boyunca altını destekledi. İstikrar arayışındaki yatırımcıların alımlarının ve merkez bankalarının rezervlerine altın eklemeye devam etmesi de altın fiyatlarındaki artışta rol oynadı.

Bu kapsamda altın, yılın en iyi performans gösteren varlıklarından biri olarak öne çıktı.

Rapora göre altın fiyatları şu anda ekonomik büyüme, enflasyon ve para politikası ile ilgili makroekonomik konsensüs beklentilerini yansıtıyor.

JEOPOLİTİK BELİRSİZLİKLER ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Rapora göre, 2026'a bakıldığında, altında görünüm “jeoekonomik belirsizliklerin gölgesinde” şekillenecek. Mevcut koşulların devam etmesi halinde altının dar bir bantta hareket etmesi bekleniyor. Ancak 2025 göz önünde bulundurulduğunda Konsey’e göre 2026 sürprizlere dolu bir yıl olabilecek.

Ekonomik büyümenin yavaşlaması ve faiz oranlarının daha da düşmesi durumunda altının ılımlı yükselişler göstereceği öngörüsünde bulunulan rapora göre küresel risklerin arttığı daha sert bir ekonomik yavaşlama senaryosunda altının güçlü bir performans ortaya koyması da bekleniyor.

Bunların yanı sıra ABD’de Donald Trump yönetiminin belirlediği politikaların başarılı olması halinde ekonomik büyümenin hızlanmasının jeopolitik riski azaltarak faiz oranlarının yükselmesine ve doların güçlenmesine yol açarak altın fiyatını aşağı çekebileceği öngörülüyor.

"ALTIN KRİTİK ÖNEMİNİ KORUYOR"

Merkez bankası talebi ve altın geri dönüşüm eğilimleri gibi ek faktörlerin piyasayı etkileyebileceği belirtilen raporda "En önemlisi, piyasadaki oynaklıkların devam ettiği bir ortamda, portföy çeşitlendiricisi ve istikrar kaynağı olarak altının rolü kilit önemini koruyor." ifadeleri yer aldı.