Dünya Bankası: Borç servisini askıya alma girişimi 2021'in sonuna uzatılsın

Dünya Bankası Başkanı Malpass, koronavirüs salgını ve likidite sıkıntısının yaşanması nedeniyle, G20 Borç Servisini Askıya Alma Girişimi'nin, 2021'in sonuna kadar uzatılması gerektiğini belirtti.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, 5 Nisan'da başlayacak IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları öncesi London School of Economics (LSE) tarafından düzenlenen "Yeşil, kapsayıcı ve dirençli bir toparlanma sağlamak için koronavirüs salgınının neden olduğu eşitsizlikle mücadele" başlıklı video konferans etkinliğinde, değerlendirmelerde bulundu.

“YOKSULLUK, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE EŞİTSİZLİK”

Yoksulluk, iklim değişikliği ve eşitsizliğe verilen yanıtların, çağın belirleyici seçimleri olacağını dile getiren Malpass, iklime zarar vermeden, çevreyi bozmadan veya yüz milyonlarca aileyi yoksulluk içinde bırakmadan sürdürülebilir ve geniş tabanlı ekonomik büyümeyi sağlayan çözümlere acilen geçilmesi gerektiğini vurguladı.

ASKIYA ALMA GİRİŞİMİ

Malpass, G20 Borç Servisini Askıya Alma Girişimi'nin, geçen yıl mayıs ve aralık aylarında, 43 ülkenin yaklaşık 5 milyar 700 milyon dolarlık borç ödemesini ertelemesini sağladığını, ancak 7 milyar 300 milyon dolara kadar daha fazla tasarrufun beklendiğini kaydetti.

"G20 ÜLKELERİNİN TALİMAT VERMESİ VE TEŞVİK OLUŞTURMASI GEREKİYOR"

Malpass, tüm alacaklıların katılmaması nedeniyle borçların beklenenden az hafiflediğini belirterek, Paris Kulübü dışındaki büyük alacaklıların girişime kısmen katıldığını, tahvil sahipleri ve özel alacaklıların ise kriz boyunca borç ödemelerini toplamaya devam ettiğini anlattı. Malpass, şu görüşleri paylaştı:

"G20 ülkelerinin, ulusal politika bankaları da dahil olmak üzere, tüm kamu ikili alacaklılarına borç erteleme çabalarına katılmaları için talimat vermeleri ve teşvikler oluşturmaları gerekmektedir. Ayrıca, kendi yetki alanlarındaki özel alacaklıları, düşük gelirli ülkeler için devlet borçlarının hafifletilmesi çabalarına tam olarak katılmaya zorla teşvik etmeleri gerekir."

“G20 BORÇ SERVİSİNİ ASKIYA ALMA GİRİŞİMİ, 2021'İN SONUNA KADAR BİR KEZ DAHA UZATILMALI”

Daha fazla katılımı teşvik etmek için G7 ülkeleri tarafından dikkate alınması gereken önlemlere de değinen Malpass, "Birçok ülke hala koronavirüs ile mücadele ettiği ve likidite sıkışıklığı yaşadığı için G20 Borç Servisini Askıya Alma Girişimi'nin, 2021'in sonuna kadar bir kez daha uzatılması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.