Dünya Bankası, Güney Asya'nın büyüme tahminini artırdı Dünya Bankası, Güney Asya bölgesine ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 5,6'dan yüzde 5,8'e çıkardığını duyurdu.

AA

Dünya Bankası, Güney Asya bölgesinin yarı yıllık ekonomik görünümüne yönelik ekim ayı güncellemesini yayınladı.

Güney Asya bölgesinden sağlam bir büyümenin beklendiğine işaret edilen raporda, ancak görünümün riskli olduğu aktarıldı.

Büyüme beklentilerinin kırılgan mali pozisyonlar da dahil aşağı yönlü risklerle karşı kaşıya olduğu belirtildi.

Raporda, Güney Asya bölgesinin bu yıl yüzde 5,8, 2024 ve 2025'te ise yüzde 5,6'şar büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Dünya Bankası, nisan ayında yayımladığı tahminlerinde bölge ekonomisinin bu yıl yüzde 5,6 ve 2024'te yüzde 5,9 büyüyeceğini öngörmüştü.

Hindistan'ın büyüme beklentisi güçlü

Dünya Bankasının raporunda, Güney Asya ekonomisinin çoğunluğunu oluşturan Hindistan'da büyümenin 2023-2024 mali yılında yüzde 6,3 ile güçlü kalmasının beklendiği kaydedildi.

Büyüme hızı salgın öncesi seviyelerin altında

Güney Asya'nın bu yıl dünyadaki diğer gelişmekte olan ülkelerin bulunduğu bölgelerden daha yüksek hızda büyümesinin beklendiği belirtilen raporda, ancak büyüme hızının koronavirüs salgınından önceki hızından daha yavaş olduğu ifade edildi.

Bölgenin büyümesi gelecek yıl yavaşlayacak

Raporda, salgın sonrası toparlanmaların azalması, parasal sıkılaşma, mali konsolidasyon ve küresel talebin azalmasının ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturması nedeniyle bölgenin ekonomik büyümesinin gelecek yıl yavaşlamasının beklendiği aktarıldı.

"Temerrüt riski arttı"

Raporda, Güney Asya ülkelerindeki kamu borcunun gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının geçen yıl yüzde 86'ya ulaşmasının temerrüt riskini artırdığı, borçlanma maliyetlerini yükselttiği kaydedildi.

Raporda, bölge ekonomisinin Çin'in ekonomik büyümesindeki yavaşlamadan ve iklim değişikliği nedeniyle yoğunlaşan doğal afetlerden de etkilenebileceği vurgulandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)