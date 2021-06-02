Dünya Bankası, Lübnan ekonomik krizini değerlendirdi

Dünya Bankası, Lübnan'daki mevcut ekonomik durumun, 19. yüzyılın ortalarından bu yana dünyada yaşanan en ağır kriz dönemleri içinde muhtemelen ilk 3'te yer alabileceğini belirtti.

Lübnan ekonomisi, Ekim 2019'da patlak veren ve 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayla daha da derinleşen bir kriz yaşıyor. Dünya Bankası da ekonomik krize ilişkin "Lübnan batıyor" başlığıyla bir rapor yayınladı.

Raporda, bir buçuk yıldan daha uzun bir süredir Lübnan'ın, ekonomik kriz, koronavirüs ve Beyrut Limanı'ndaki patlama gibi büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığı belirtilerek, "Lübnan'daki mevcut ekonomik durum, 19. yüzyılın ortalarından bu yana dünyada yaşanan en ağır kriz dönemleri içinde muhtemelen ilk 10, hatta ilk 3'te yer alır." denildi.

SİYASİ UZLAŞININ OLMAMASI ETKİLİ

Lübnan makamlarının bu zorluklara kamu politikaları düzeyindeki tepkisinin büyük ölçüde yetersiz kaldığı değerlendirmesinde bulunulan raporda, bunun siyasi uzlaşı olmaması ve ekonomik sistemin korunmasından kaynaklandığı aktarıldı.

TOPLUMSAL HUZURSUZLUK ARTABİLİR

Tarihi uzun bir iç savaş ve çatışmalarla dolu olan Lübnan'ı şiddet, çatışma ve kırılganlıklara tanık olan ülkeler kapsamında bir ülke olarak tanımlandığı raporda, ülkede toplumsal huzursuzluğun artabileceği uyarısında bulunuldu.

Ülkede Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) 2019'da yüzde 6,7, 2020'de yüzde 20,3 daraldığı kaydedilen raporda, ülkede GSYİH 2018'de 55 milyar dolarken, 2020'de 33 milyar dolara gerilediği, kişi başına düşen GSYİH'nin yüzde 40 düştüğü ifade edildi.

2021'DE YÜZDE 9,5 KÜÇÜLME

Döviz kurundaki çöküşün enflasyonun yükselmesine sebep olduğu belirtilen raporda, ülkede GSYİH'nin 2021'de yüzde 9,5 küçülmesinin beklendiği vurgulandı.

NÜFUSUNUN YARISINDAN FAZLASI YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA

Muhtemelen nüfusun yarısından fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşadığına dikkat çekilen raporda, maaşları Lübnan lirası olarak ödenen işçilerin çoğunluğu, satın alma gücündeki düşüşten muzdarip olduğu kaydedildi.