Dünya Bankası, Pasifik ülkelerinin büyüme tahminini düşürdü Dünya Bankası, Doğu Asya ve Pasifik'teki gelişmekte olan ülkelere yönelik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 5,1'den yüzde 5'e, 2024 için de yüzde 4,8'den yüzde 4,5'e çekti.

AA

Dünya Bankası, Doğu Asya ve Pasifik bölgesinin yarı yıllık ekonomik görünümüne yönelik ekim güncellemesini yayınladı.

Bankadan söz konusu görünüm raporuna ilişkin yapılan açıklamada, Doğu Asya ve Pasifik'teki gelişmekte olan ülkelerdeki büyümenin 2023'te yüzde 5'te güçlü kalacağı, ancak yılın ikinci yarısında yavaşlayacağı ifade edilerek, büyümenin 2024'te de yüzde 4,5 olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Bu yılki bölgesel büyümenin, diğer gelişmekte olan piyasalar ve ekonomiler için öngörülen ortalama büyümeden daha yüksek olmasına rağmen daha önceki öngörüden daha düşük olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Pasifik Adası ülkeleri arasındaki büyümenin yüzde 5,2 olmasının beklendiği aktarıldı.

"Çin'in büyümesi 2023'te yüzde 5,1'de kalacak"

Dünya Bankası, Çin'in büyümesinin 2023'te yüzde 5,1'de kalacağını, gelecek yıl ise iç zorlukların büyümeyi baskılaması nedeniyle yüzde 4,4'e yavaşlayacağını öngördü.

Gelecek yıl, dış koşulların iyileşmesinin bölgenin geri kalanında büyümeye yardımcı olacağına işaret edilen açıklamada, Çin'de devam eden ekonominin yeniden açılmasından kaynaklanan toparlanmanın sönmesi, artan borçlar ve emlak sektöründeki zayıflık gibi iç zorlukların ülkenin büyümesini baskılayacağı ve büyümeyi 2024'te yüzde 4,4'e yavaşlatacağı belirtildi.

"Hizmet sektörünün bölgenin kalkınmasındaki rolü artabilir"

Hizmetler sektörünün, imalat odaklı büyümeyle bilinen bir bölgede kalkınmayı yönlendirmede artan bir rol oynayabileceği vurgulanan açıklamada, bu sektörün son 10 yılda toplam iş gücü verimliliği artışına katkıda bulunan temel aktörler haline geldiği ifade edildi.

Açıklamada, bölgede hizmet ihracatının mal ihracatından daha hızlı arttığına değinilerek, hizmet sektöründeki doğrudan yabancı yatırımlardaki artışın Çin, Endonezya, Malezya, Filipinler ve Tayland'da imalat sektöründeki büyümeyi 5 kat geçtiği bildirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)