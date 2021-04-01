Dünya Bankası, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 5'e çıkardığını duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ekonomilerde büyük dalgalanmalara neden oldu.

Amerika ve Avrupa ülkeleri, salgın nedeniyle ekonomide küçülme yaşadı.

Türkiye ise Çin ile birlikte; dünyada, 2020 yılında ekonomisini büyütmeyi başaran iki ülkeden biri oldu.

Türkiye'nin attığı adımlar, kredi derecelendirme kuruluşlarının da dikkatini çekti.

Moody's, JP Morgan ve IMF'nin ardından Dünya Bankası da Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yükseltti.

2021 BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 5

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 5'e çıkardı.