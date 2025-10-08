Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminlerini yükseltti

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme Raporu'nu paylaştı.

Türkiye'nin ekonomik büyüme tahmini bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 3,5'e, gelecek yıl için yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye, 2027 yılı için yüzde 4,2'den 4,4'e yükseltildi.

Avrupa ve Orta Asya'daki ekonomik büyüme yavaşlamış olsa da bölgenin küresel ve bölgesel zorluklara rağmen direncini koruduğu belirtilen raporda bölge ekonomisinin bu yıl yüzde 2,4 büyümesinin beklendiği, bu oranın geçen yılki yüzde 3,7'nin altında olduğu ve bunun Rusya'daki büyüme hızının zayıflamasından kaynaklandığı kaydedildi.

ORTA DOĞU'NUN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜNDE İYİLEŞME İŞARETLERİ

Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan Ekonomik Güncelleme Raporu'nda ise bölgenin ekonomik görünümünün iyileştiğine işaret edildi.

Bölgede büyümenin bu yıl yüzde 2,8'e, 2026'da da yüzde 3,3'e ulaşması beklendiği aktarılan raporda, "Ancak küresel belirsizlik, ticaret politikasındaki değişiklikler, devam eden çatışmalar ve yerinden edilme olayları olası riskler oluşturuyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

Bölgedeki ülkelerin iş gücünün tam potansiyelini kullanarak daha fazla insanın yaşamını iyileştirebileceği vurgulanarak, "Şu anda kadınların yetenekleri ve becerileri önemli ölçüde yeterince kullanılmıyor. Veriler eğitim ve becerilerde önemli ilerlemeler kaydedilmesine rağmen kadınların sadece 5'te 1'inin iş gücüne katıldığını ve bunun dünyadaki en düşük oran olduğunu gösteriyor" ifadesine yer verildi.

SURİYE'DE 2022'DEN BU YANA İLK BÜYÜME BEKLENTİSİ

Suriye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda ülke ekonomisinin 2024’teki yüzde 1,5'lik daralmanın ardından bu yıl yüzde 1 büyümesinin öngörüldüğü belirtildi.

Bunun Suriye ekonomisinin büyümesinde 2022'den bu yana kaydedilen ilk artış olacağı aktarılan raporda uluslararası yaptırımların gevşetilmesinin, elektrik arzının artmasının, geri dönenlerin ekonomiye katkısının ve artan uluslararası etkileşimin Suriye'de süregelen güvenlik istikrarsızlığını, devam eden kuraklığı, petrol arzındaki aksamalar ile sıkı likidite koşullarının etkisini dengelediği kaydedildi.