Dünya Bankası Türkiye'ye 400 milyon dolar tutarında iki krediyi onayladı

Dünya Bankası Türkiye'ye 400 milyon dolar tutarında iki krediyi onayladı

Dünya Bankası, bir açıklama yaparak, Türkiye'ye toplam 400 milyon dolar tutarında iki ayrı krediyi onayladığını duyurdu.

Dünya Bankası, deprem güçlendirme, enerji verimliliği ve iklime karşı dayanaklılığı artırma alanlarında kullanılmak üzere Türkiye'ye toplam 400 milyon dolar tutarında iki ayrı kredi verilmesini onayladı.

KREDİLER ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE İKLİME KARŞI DAYANIKLILIĞI ARTIRMAK İÇİN

Enerji verimliliği ve iklime karşı dayanaklılığı artırmak için kullanılacak kredinin onayı ile ilgili açıklama Dünya Bankası tarafından gece yarısında yapıldı.

KAMU BİNALARININ DEPREM VE ENERJİ FİNANSMANI İÇİN 265 MİLYON DOLAR AYRILDI

Dünya Bankası, Türkiye’de kamu binalarının depreme karşı dayanıklılığının ve binaların enerji verimliliğinin artırılması için 265 milyon dolar finansman sağladığını bildirdi.

Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamada, kuruluşun Türkiye için kamu binalarının depreme karşı dayanıklılığının güçlendirilmesi ve aynı zamanda binaların enerji verimliliğinin artırılarak enerji faturalarının ve zararlı karbon salımının azaltılması amacıyla 265 milyon dolarlık kredinin onaylandığı belirtildi.

OKUL, YURT, HASTANE VE KAMU BİNASINDA YALITIM İYİLEŞTİRME, GÜÇLENDİRME VEYA YENİDEN İNŞA ÇALIŞMALARI İÇİN

Açıklamada, “Kamu Binalarında Depreme Karşı Dayanıklılık ve Enerji Verimliliği Projesi” ile, 140’ın üzerinde okul, yurt, hastane ve kamu binasında yalıtım iyileştirme, güçlendirme veya yeniden inşa çalışmaları yapılacağı, okul çocukları ve çalışanları dahil olmak üzere bu binalarda yaşayan, çalışan veya bu binaları kullanan yaklaşık 26 bin kişinin projeden doğrudan faydalanacağı kaydedildi.