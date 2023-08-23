Dünya Bankası, Yemen'de tekrar geri döndü Dünya Bankası'nın 2015'ten bu yana faaliyetlerini durdurduğu Yemen'de yeniden koordinasyon ofisi açması, desteklere devam edeceği şeklinde yorumlanıyor.

AA

Dünya Bankası, Yemen'de fiziki olarak yer alacağı bir adım attı.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Dünya Bankası'nın koordinasyon ofisi geçici başkent Aden'de açıldı.

Dünya Bankası'nın Yemen'de ofis açması, halkına ve kurumlarına destek vermeyi sürdüreceğinin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Dünya Bankası'nın alandaki temsilcisi ve Yerel Koordinatörü Semra Şeybani ile bir araya gelen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Vaid Bazib yaptığı açıklamada "Aden'de yeniden koordinasyon ofisi açılması, 2015'ten bu yana atılan ilk gerçek adımdır." ifadesini kullandı.

"Yeniden imar ve ekonomik iyileşme çabalarına destek verilecek"

Bazib, Aden'de ofis açılması ve çalışmalara başlanmasıyla yeniden imar ve ekonomik iyileşme çabaları çerçevesinde hükümete doğrudan destek sunulacağını vurguladı.

Koordinatör Şeybani de Dünya Bankası'nın Yemen halkına ve kurumlarına destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

Dünya Bankası 2015'ten bu yana Yemen'de yoktu

Yemen'de İran destekli Husi milislerin 2014'te, aralarında başkent Sana ve birçok kenti ele geçirmelerinin ardından, Dünya Bankası, siyasi ve güvenlik durumlarını gerekçe göstererek Mart 2015'te ülkedeki koordinasyon ofisinin faaliyetlerini sonlandırmıştı.