Dünya Bankası'ndan deprem bölgesi için 1 milyar dolarlık finansman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dünya Bankası'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin imarı için 1 milyar dolar finansman sağladığını duyurdu.

DHA

Deprem bölgesinin kalkınması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, binlerce can aldı.

Toplamda 11 ilde yıkılan binalar, depremzedeleri evsiz bıraktı.

Devlet ise tüm imkanlarını seferber ederek vatandaşların barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşıladı.

7'nci aya girilen asrın felaketinde ekiplerin zorlu mücadelesi sürüyor.

Bu süreçte en büyük mücadele ise güvenilir konutlar için veriliyor. Bir yandan afet konutları yükselirken, bir yandan da kent yeniden şekilleniyor..

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yazılı açıklama ile 'Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar Projesi' kapsamında deprem felaketinden etkilenen yerlerin ihya edilmesine yönelik Dünya Bankası'nın 1 milyar dolarlık kredi finansmanını onayladığını duyurdu.

Kredinin 684 milyon dolarlık kısmı kırsal alanlardaki konut ve altyapı projelerine harcanacak

Kredinin 684,8 milyon dolarlık kısmının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na tahsis edildiğini belirten Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

296,5 milyon dolarlık kısmı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deprem bölgesinde kırsal alanlarda yapacağı konutlarda, 388,3 milyon dolarlık kısmı ise Bakanlık bünyesindeki İller Bankası'nın (İLBANK) deprem bölgesindeki altyapı projelerinde kullanılacak.

Acil durum müdahale ve belediye ekipmanları yenilenecek

Kredinin karşılıksız olarak verilecek 388,3 milyon dolarlık kısmının İLBANK'ın deprem bölgesinde yapacağı altyapı projelerinde kullanılacağını kaydeden Özhaseki, temin edilen krediyle birlikte çalışmaların daha da genişleyeceğini ifade etti.

Özhaseki, bu kapsamda deprem bölgesinde, su, yağmur suyu şebekesi, katı atık yönetim tesisleri ve belediye itfaiye istasyonları ile hasar görmüş olan acil durum müdahale ve belediye ekipmanları, itfaiye ve kurtarma araçları ile katı atık toplama araçlarının yenileneceğini bildirdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)