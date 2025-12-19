Dünya Bankası'ndan gençlere 350 milyon euroluk eğitim desteği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya Bankası, gençlerin iş gücü piyasasına girişte ihtiyaç duyduğu becerilerin geliştirilmesi için yürütülecek "Türkiye İş Gücü Piyasasına Hazırlık İçin Eğitim Projesi"ne 350 milyon euro destek sağlayacak.

Proje kapsamında Dünya Bankası'ndan 350 milyon euro tutarında finansman sağlanacak.

PROJEYİ MEB YÜRÜTECEK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülecek proje, gençlerin iş gücü piyasasına girişte ihtiyaç duyduğu becerilerin geliştirilmesini hedefliyor.

Projeyle öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi, öğretmenlerin mesleki kapasitelerinin güçlendirilmesi ve özel sektörle iş birliğinin artırılması yoluyla beceri kazanmasının desteklenmesi amaçlanıyor.

DÜNYA BANKASI'NDAN 2025'TE 4,6 MİLYAR DOLAR

Böylece, 2025 yılında Dünya Bankası tarafından onaylanan uygun koşullu dış finansman tutarı yaklaşık 4,6 milyar dolar oldu.

"ÜLKEMİZİN KALKINMASINA KATKI SAĞLAYACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programı ile Orta Vadeli Program çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Şimşek, "Ülkemizin eğitim alanındaki kapasitesinin güçlendirilmesi ve gençlerin çağın gerektirdiği becerilerle donatılmasıyla elde edilecek verimlilik artışı, ülkemizin kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır. Dünya Bankası ile sürdürdüğümüz başarılı iş birliğimiz önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam edecek." dedi.

"DÜNYA BANKASI’NDAN UYGUN KOŞULLU 350 MİLYON EURO FİNANSMAN SAĞLIYORUZ"

Mehmet Şimşek, konuyla ilgili yayımladığı sosyal medya mesajında şu ifadeleri kullandı: