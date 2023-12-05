Dünya Bankası'ndan Türkiye'de elektrik iletimine 750 milyon dolar finansman Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Lopez, Türkiye'de yeni geliştirilen yatırım alanlarını ve buna ayrılması planlanan bütçeyi paylaştı.

AA

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları ve açıkladıkları hedefleri dünyanın ilgisini çekiyor.

Dünya Bankası, Türkiye'de elektrik iletimine destek verme hazırlığı içine girdiğini açıkladı.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'de elektrik iletim alanında 750 milyon doları bulabilecek yeni bir finansman operasyonu hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Lopez, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Dünya Bankası tarafından düzenlenen "Net Sıfır Emisyon'a Yeni Hedefler: Güneş, Rüzgar ve Akıllı Şebekelerle Türkiye'yi Dönüştürmek" başlıklı panelde konuştu.

"Türkiye'nin 12 yılda 60 gigavat yenilenebilir enerji üretim kapasitesi kuracağını duyurması 'çok güzel bir haber'"

Türkiye'nin 12 yılda 60 gigavat yenilenebilir enerji üretim kapasitesi kuracağını duyurmasını "çok güzel bir haber" olarak değerlendiren Lopez, bunun sadece soyut taahhüt olmadığını, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele etmek istediği anlamına geldiğini belirtti.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü artıyor

Lopez, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünü 12 yıllık dönemde 3 katına çıkaracağını anlattı.

Söz konusu programın üretim, iletim ve dağıtımı hesaba katıldığında 12 yılda yaklaşık 100 milyar dolara mal olacağına dikkati çeken Lopez, 60-75 milyar dolarlık bir üretim, 10 milyar dolarlık bir iletim ve 8-10 milyar dolarlık dağıtım içereceğini ifade etti.

Lopez, Türkiye'nin bugünkü Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 10'u civarında olacak bir plan hazırladığını, bunun gelişmekte olan dünyada yenilenebilir kurulum için hazırlanan en büyük programlardan biri olduğunu vurguladı.

750 milyon dolar destek

Dünya Bankası olarak çalışacakların alanın iletim kısmı olduğunu vurgulayan Lopez, şu ifadeyi kullandı:

750 milyon doları bulabilecek yeni bir operasyonun hazırlıklarına şimdiden başladık.

"Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretim kapasitesini artırma kararı olumlu"

Lopez, Dünya Bankası'nın Türkiye'yi toplam kurulu kapasitenin yüzde 55'ini oluşturan yenilenebilir enerji konusundaki olağanüstü başarısından dolayı tebrik ettiğini, ülkenin 2035'e kadar 60 gigavat güneş ve rüzgar enerjisi ekleyerek yenilenebilir enerji üretim kapasitesini artırma kararını da olumlu karşıladıklarını dile getirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)