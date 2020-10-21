Dünya Bankası'ndan Yemen'e 371 milyon dolar destek

Dünya Bankası, uzun yıllardır çatışmaların gölgesindeki Yemen'de eğitim, çevre, enerji ve sosyal içerikli kalkınma projelerinin desteklenmesi için 371 milyon dolar tahsis ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü ve bu nedenle 12 bini sivil olmak üzere 112 bin kişinin hayatını kaybettiği Yemen'de kalkınma zora düştü.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Planlama ve Uluslararası İş birliği Bakanı Necib el-Avec, Eğitim Bakanı Abdullah Lemles ile Dünya Bankası Bölge Direktörü Marina Weiss, Yemen Ofisi Müdürü Tania Meyer ile bir araya geldi.

DÜNYA BANKASI YEMEN’E EĞİTİM DESTEĞİ VERİYOR

Eğitim projeleri arasında; öğretmenler için 44 milyon dolarlık teşvik dağıtımının, 34 milyon dolarlık okul beslenme programının, 16 milyon dolarlık etüt materyali alımı ve dağıtımının, 14 milyon dolarlık okulların ve okul kapsamındaki sağlık tesislerinin yeniden inşası ve restorasyonunun yanı sıra eğitim sistemlerinin kapasitesinin artırılması için de 13 milyon dolarlık bütçenin yer aldığı kaydedildi.

SOSYAL KORUMA PROJELERİ DESTEKLENİYOR

Gelir düzeyi düşük bireylerin ve ailelerin krizlerle başa çıkması, iş bulabilmesi, üretkenliği ve yatırımı iyileştirmesine yardımcı olan alanlarda faaliyet gösteren sosyal koruma sektöründeki projeler için 200 milyon dolarlık bütçe ayrılırken ülkenin 16 ilinde etkin olan ve 2 milyon 400 bin kişiye hizmet veren kentsel hizmetler projesinin çalışmalarının da 50 milyon dolarlık bütçe ile uzatılacağı belirtildi.

CEVRE VE ENERJİ İÇİN ÖDENEK

Kentsel hizmetler projesinin, elektrik, yol ve diğer yaşamsal hizmetlerin yanı sıra çevrenin iyileştirilmesi ve atıkların bertaraf edilmesi gibi faaliyetleri kapsadığı paylaşıldı.