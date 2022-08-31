Dünya basını, Türkiye ekonomisinin yüzde 7,6'lık büyümesini yazdı

İkinci çeyrekte kaydedilen büyüme oranı, uluslararası medya kuruluşlarınca duyuruldu. Enflasyon karşısında büyümenin dikkat çekici olduğu aktarıldı.

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6'lık bir büyüme gerçekleştirdi.

Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur." dedi.

Uluslararası basın, enflasyona rağmen Türkiye'deki büyüme ivmesine dikkat çekti.

Bloomberg: Enflasyona rağmen yüzde 7,6 büyüdü

Bloomberg, "Türkiye ekonomisi, hızlı enflasyona rağmen yüzde 7,6 büyüdü." dedi.

Haberde, "Türkiye ekonomisi, tüketimdeki artışın etkisiyle 24 yılın en yüksek enflasyonuna rağmen ikinci çeyrekte emsallerinin çoğunu geride bıraktı." denildi.

Tahminlerin üzerinde gerçekleşti

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH), ikinci çeyrekte Bloomberg'in 18 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette ortaya çıkan yüzde 7,4'lük tahminin üzerinde olduğu kaydedildi.





Financial Times: İkinci çeyrekte hızlı büyüme

Financial Times, "Türkiye ekonomisi, yükselen enflasyona rağmen büyüyor." başlığını kullandı.

Artan ihracata işaret edilen haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyümeye öncelik vermesiyle Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte hızla büyüdü." vurgusu yapıldı.

"İhracat, yatırım ve istihdam modelini benimsiyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun çalışma arkadaşlarının, ihracatı, yatırımı ve istihdamı artırarak enflasyonla mücadele edecek yeni bir ekonomik modeli benimsediği anımsatıldı.





Market Watch: Yüzde 6,7'ye düşmesi bekleniyordu

New York merkezli Market Watch, gelişmeyi "Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü" diyerek paylaştı.

"FactSet anketine göre, ekonomistler, ikinci çeyrek büyümesinin yüzde 6,7'ye düşmesini bekliyorlardı." notuna yer verildi.



