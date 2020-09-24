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    Dünya borsaları 24 Eylül’de güne gerileyerek başladı

    Küresel ekonomi, verilere odaklanmıştı, gelen veriler yüksek olsa da beklentilerin altında kaldığı için borsalar üzerinde etkisi olumsuz oluyor.
    • REUTERS
    • 24.09.2020 - 08:52
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    Dünya borsaları 24 Eylül’de güne gerileyerek başladı

    Dünyada ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının yeniden avlenmesi endişesi ve koronavirüs vakalarının özellikle Avrupa’da artmaya devam etmesi, yatırımcıyı etkilediği için borsalara yansıyor.

    ABD’DE EKONOMİK DARBOĞAZA ÇARE ARANIYOR

    Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, ABD ekonomisinin derin bir işsizlik ve zayıf talebin açtığı "derin çukurun" içinde bulunduğunu söyledi ve politika yapıcıların enflasyon yüzde 2'ye çıkana kadar faiz oranlarını yükseltmeyi düşünmeye bile başlamayacağını belirterek daha fazla mali canlandırma önlemi çağrısında bulundu.

    Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da ABD'nin "yaşanan iyileşmeye rağmen derin bir çukurda" olduğunu söyledi.

    Dünya borsaları 24 Eylül’de güne gerileyerek başladı #1

    MSCI DÜŞÜŞTE

    Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1,35 geriledi.

    Çin lokomotif hisseleri yüzde 1,09, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,72, Güney Kore Kospi endeksi yüzde 1,73 ve Avustralya borsaları yüzde 1,18 düştü. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,74 geriledi.

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