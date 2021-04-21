Dünya borsaları satıcılı seyrediyor

Küresel piyasalarda, risk fiyatlamalarının etkisini artırması ile satıcılı seyrin etkisinde negatif bir seyir izleniyor.

Dünya borsalarında, koronavirüs salgınında artan vaka sayıları, ABD-Rusya gerilimi, çip krizi, oynaklığı yüksek emtia fiyatları ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin fiyatlanmasıyla bu hafta başından itibaren satıcılı bir seyir izleniyor.

Veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle genel olarak piyasalarda iç dinamikler öne çıkarken, özellikle ulaşım ve turizm hisselerinde sert kayıplar görüldü.

ABD BORSALARI DEĞER KAYBETTİ

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,75, S&P 500 endeksi, yüzde 0,68 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti.

AVRUPA BORSALARINDA KAYIPLAR ÇOĞUNLUKLA YÜZDE 2'Yİ AŞTI

Aşı tedariki ile gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğu Avrupa borsalarında, kayıplar çoğunlukla yüzde 2'yi aştı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,09, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,44 ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,55 azalarak düşüş kaydetti.

EURO/DOLAR PARiTESİ

Euro/dolar paritesi ise dün 1,2081 ile yaklaşık son yedi haftanın en yükseğini görmesinin ardından 1,2030 seviyesinde dengelendi. Analistler, paritede 1,2055'in önemli direnç konumunda olduğunu, bu seviyenin aşılması durumunda 1,22 ve 1,2350 dirençlerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

ASYA PİYASALARI KÜRESEL PİYASALARDAN ETKİLENİYOR

ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif seyir çoğunlukla Asya piyasaları üzerinde de etkili olurken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın daveti üzerine İklim Zirvesi'ne katılacağı haberi sonrası Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 değer kaybetti.

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