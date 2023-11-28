Dünya borsalarının değeri 100 trilyon dolar civarında OECD Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlar Dairesi Başkanı Çelik, dünya borsalarının yaklaşık 100 trilyon dolar civarında bulunduğunu, 45 milyon dolarının ise kurumsal yatırımcıların elinde olduğunu aktardı.

İHA

TKYD’nin düzenlediği 15’inci Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi, kamu ve iş dünyasından uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıya özel konuşmacı olarak katılan OECD Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlar Dairesi Başkanı Serdar Çelik, "Küresel Dönüşümler Işığında Güncellenen G20 / OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni anlattı.

Çelik, dünya borsalarının yaklaşık 100 trilyon dolar civarında olduğunu belirterek, 45 milyon dolarının kurumsal yatırımcıların elinde olduğunu belirtti.

Serdar Çelik, yaklaşık 2 sene süren bir çalışmanın ardından OECD ilkelerinin güncellendiğini belirterek, sürdürülebilirliğin temel konular arasında yer aldığını aktardı.

"Halka arz olan şirketlerin sayısında azalma var"

OECD ülkelerindeki tüm halka arzlara baktıklarını ve son yıllarda halka açılan şirket sayısının azaldığına değinen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

7 bin kayıp var. Toplamda da bir azalma var. Şirketlerin istediği halde halka açılamadığını da biliyoruz. Bugün dünya borsaları yaklaşık 100 trilyon dolar civarında. 45 milyon doları kurumsal yatırımcılar. Yaklaşık yüzde 11’i devletlerin elinde. Yüzde 27’si de küçük yatırımcıların elinde.

"Kurumsal şirketler büyük şirketlere daha büyük yatırım yapıyor"

Şirket sürdürebilirlikte ne kadar büyükse, diğer pozisyonları da daha büyük adım atmış olduğunu belirten Çelik, kurumsla şirketlerin yatırım alışkanlıklarına şu sözlerle değindi:

Halka açık şirketlerde yüksek pay sahipliği konsantrasyonu sermaye piyasalarının gelişmesinin önünde önemli bir engel. Kurumsal şirketler büyük şirketlere daha büyük yatırım yapıyor. Bir yandan pasta büyüyor ama bir yandan da halka açık şirket sayısı azalıyor. Yüksek ESG skoruna sahip şirketler düşük ESG skorlu şirketlere göre önemli ölçüde daha büyük. Büyük şirketlerdeki ortalama kurumsal yatırımcı pay sahipliği oranı da küçük şirketlere oranla oldukça yüksek.

Şirket borçlanmaları arttı

Öte yandan şirket borçlanmalarının artarken, kredi kalitesinin düştüğünün altını çizen Çelik, şöyle konuştu:

En düşük yatırım yapılabilir not alan BBB kredi derecesine sahip tahvillerin payı, 2022 yılında ihraç edilen yatırım yapılabilir seviye tahvillerin toplam tutarının yarısından fazlası olmuştur. Öte yandan Türkiye'nin küresel sermaye piyasalarından aldığı pay ekonomik rolüne göre oldukça düşük. Türkiye'nin küresel ekonomi içindeki payı 2022 yılında yüzde 0,90 iken, halka açık şirketlerin toplam piyasa değeri küresel şirketlerin piyasa değerinin yüzde 0,33'üdür. Gelişmekte olan ülke MSCI endeksindeki Türk halka açık şirketlerinin payı 2012 yılında yüzde 1,7, 2023 Eylül'de ise yüzde 0,72 olarak gerçekleşti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)