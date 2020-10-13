Dünya futbol kulüpleri, eylül ayında yatırımcılarını üzdü

Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüpleri, koronavirüsün ve kendi performanslarının etkisiyle gerileyen hisse senedi piyasasındaki yatırımcılarına, eylül ayında kayıp yaşattı.

Ülkelerin ve ekonomilerin normalleşme adımları atması ve dünya genelinde liglerin fikstürlerinin belli olmaya başlaması dolayısıyla ağustos ayında hisse performansları olumlu etkilenen futbol kulüpleri, eylül ayına gelindiğinde aynı başarıya gösteremediler.

Analistlere göre, koronavirüs endişeleri, yeşil sahalarda sergilenen kötü performans ve kendi ülkelerinde çıkan bir takım iddialar, kulüplerin hisse senedi piyasalarındaki performanslarını olumsuz etkileyen faktörler arasında yer aldı.

SS LAZİO'NUN HİSSELERİ YÜZDE 11,4 DÜŞTÜ

Eylül ayında Portekiz takımı SL Benfica hisse senedi piyasalarında yatırımcısına yüzde 0,4 kaybettirdi. Bu dönemde Hollanda ekibi AFC Ajax'ın hisseleri yüzde 2,8, İngiliz takımı Manchester United'ın hisseleri yüzde 5,5, İtalyan ekibi Juventus'un hisseleri yüzde 7,2, Alman takımı Borussia Dortmund'un hisseleri yüzde 8,6, Fransız ekibi Olympique Lyonnais'in hisseleri yüzde 10,2, diğer bir İtalyan ekibi SS Lazio'nun hisseleri yüzde 11,4 değer kaybetti.

KUPALARDA YA DA LİGDEKİ PERFORMANS HİSSE DEĞERLERİNE YANSIDI

Avrupa kupalarında başarılı bir sezon geçirmeyen Portekiz ekibi Benfica'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi de hisse performansını etkileyen unsurlardan oldu. Premier Lig'de zor bir sezon geçiren Manchester United'ın buradaki başarısız performansı hisse senedi piyasalarına yansıdı. İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Juventus’un hisseleri, koronavirüsün olumsuz etkileri yanında kulüp hakkındaki birtakım iddiaların kamuoyunda tepki çekmesi sonucunda değer kaybetti.

KULÜPLER YILIN 9 AYINDA DA YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ

Dünyanın önde gelen 7 futbol kulübü, hisse senedi piyasalarında yatırımcısına ocak-eylül döneminde de kaybettirdi. Sektörde liglere ara verilmesinin büyük gelir kayıpları oluşturacağına dair öngörüler, kulüplerin hisse performansını olumsuz etkiledi.

Yılın 9 ayında, SS Lazio yüzde 18,2, AFC Ajax yüzde 22,5, Manchester United yüzde 27, Juventus yüzde 31,8, Olympique Lyonnais yüzde 34, SL Benfica yüzde 38,6, Borussia Dortmund yüzde 41,7 yatırımcısına kaybettirdi.