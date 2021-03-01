Dünya kadınlarının çiçekleri, Antalyalı kadın tarım işçilerinin eliyle hazırlanıyor

8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken, Türkiye'nin kesme çiçek üretim merkezi Antalya'da kadın tarım işçileri, hemcinsleri için seralarda büyütülen çiçekleri toplayıp paketliyor.

Antalya'da seralarda büyütülen rengarenk çiçekleri hasat eden, ardından özel kutulara yerleştirerek hemcinslerine ulaşmasını sağlayan kadınlar, kadınlar gününü şimdiden kutladı.

Birçok özel gün için geceli gündüzlü çalışarak çiçek üretimi yapan Antalyalı kadın tarım işçileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çiçekleri paketlemeye başladı.

"40 KADIN PERSONEL ÇALIŞIYOR"

Örtü altı çiçek yetiştiriciliği yapan Haydar Bülent Yıldırım, 40 kadın personeli olduğunu, 8 Mart Dünya Kadınlar günü için kesim ve paketleme yaptıklarını belitti.

60 DÖNÜM SERADAN 1 MİLYON DAL ÇİÇEK

Yıldırım, "60 dönüm seramızda 40 civarında kadın personelimizle birlikte kadınlar gününe hazırlanıyoruz. Özellikle çiçek işinde fide dikiminden çiçek kesimine, büyütmeden işlemesi ve paketlemesine kadar her aşamasında kadınlar bulunuyor.

KADINSIZ ÇİÇEK OLMUYOR

Kısacası kadınsız çiçek olmuyor. 1 milyon dal civarında çiçeği kadınlar günü için hazırladık. Bu çiçekler öncelikle yurt içine kadınlarımıza ulaşması için dağıtılacak, bir kısmı da Avrupa'ya ihraç edilecek." dedi.

KIZLARIYLA BİRLİKTE TOPLAYIP PAKETLEDİ

Antalya'daki seralarda çiçek toplayarak geçimlerini sağlamaya çalışan kadın işçiler, 8 Mart çiçeklerini hazırlamanın ayrı bir keyif olduğunu söyledi. Kızlarıyla birlikte çiçek serasında çalışan Fatma Akmaz, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kadınlara çiçek hazırlıyoruz. Kadınların gününü kutluyorum. Ben de emekçi bir kadınım, burada çalışıyorum ve kadınlara çiçek topluyorum. Yoğun çalışıyorum." diye konuştu.

"KADINLAR GÜNÜNE HAZIRLIK YAPMAK GÜZEL"

Kadın işçilerden Döne Gülgör, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün çiçeklerini kadın arkadaşlarımla birlikte hazırlıyoruz. Kadın çalışanlar olarak kadınlar günü için hazırlık yapmak çok güzel bir duygu" dedi.