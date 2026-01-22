Dünya mücevher sektörü İstanbul’da buluşuyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Küresel ticaret hacmi 250 milyar doları aşan dünya mücevher sektörü, 59’uncu kez İstanbul’da bir araya geliyor. Yılda iki kez düzenlenen IJS Istanbul Jewelry Show’un 2026 yılındaki ilk edisyonu, 1-4 Nisan tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Dünya mücevher endüstrisinin tüm paydaşlarını ortak bir vizyonda buluşturacak olan IJS Istanbul Jewelry Show’un, hem bölgesel hem de küresel ölçekte ticarete önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Informa Markets tarafından, Elmas Kule sponsorluğunda düzenlenen fuar, Türkiye mücevher sektörü için güçlü bir vitrin olmayı sürdürüyor. 2025 yılında ihracatını 7,9 milyar dolara yükselten sektör, bu prestijli organizasyon aracılığıyla hem yurt içi hem de yurt dışı ticaret hacmini daha da artırmayı hedefliyor.

15 ÜLKEDEN 1.300’Ü AŞKIN FİRMA VE MARKA

IJS Istanbul Jewelry Show, Türk mücevher firmalarının yanı sıra 15 farklı ülkeden 1.300’ü aşkın firma ve markaya ev sahipliği yapacak. Organizasyon, sektörün küresel ölçekteki en önemli ticaret ve iş birliği platformlarından biri olarak öne çıkıyor.

“2026’NIN İLK BÜYÜK SİPARİŞLERİ IJS’TE ALINACAK”

Doğu ile Batı’yı buluşturan stratejik konumuyla İstanbul’un mücevher dünyasındaki önemine dikkat çeken IJS Istanbul Jewelry Show Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, fuarın sektöre sağladığı katkıları şöyle değerlendirdi:

40. yılımızı kutlamaya hazırlanan IJS, yalnızca Türkiye’nin mücevher ihracatına doğrudan milyar dolarlık katkı sağlamakla kalmıyor; sektörün en büyük alıcıları ve tedarikçilerini aynı çatı altında buluşturarak uluslararası ölçekte güçlü bir ticaret hareketliliği yaratıyor.

Cengiz, IJS’in küresel mücevher takviminin en kritik duraklarından biri olduğunu vurgulayarak, mücevher firmalarının 2026 yılının ilk büyük siparişlerini bu platformda alacağını ifade etti.

125’TEN FAZLA ÜLKEDEN 30 BİNİ AŞKIN PROFESYONEL

Biri Nisan, diğeri Ekim ayında düzenlenen IJS Istanbul Jewelry Show’un 2026’daki ilk buluşmasına; uluslararası üreticiler, tedarikçiler, perakendeciler, ihracat ve ithalatçılar, tasarımcılar, toptancılar, mağaza zincirleri, koleksiyonerler, değerli taş laboratuvarları ve e-ticaret firmaları katılacak.

125’ten fazla ülkeden 30 bini aşkın sektör profesyonelinin ziyaret etmesi beklenen fuar, yeni trendler, yenilikçi tasarımlar, teknolojik gelişmeler ve küresel ticaret fırsatları açısından önemli bir platform sunacak.