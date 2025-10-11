Dünya piyasaları, ABD'den gelecek haberlere odaklandı

ABD'de geçen hafta hükümetin tekrar açılması için yapılan bütçe görüşmeleri sonuçsuz kaldı.

Küresel piyasalarda geçen hafta ABD'de hükümetin kapalı kalmaya devam etmesinin belirsizlik algısını artırmasıyla karışık bir seyir izlenirken, gelecek hafta gözler bütçe ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'i hedef alan tarife söylemleri ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları takip edilecek.

SENATO'DA 7 KEZ OYLAMA YAPILDI

Senato'da yedinci kez yapılan oylamalarda hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların geçici bütçe tasarıları yeterli oy sayısına ulaşamadı. Buna karşın ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu federal hükümetin kapalı olmasına rağmen, ay sonundaki Fed toplantısına yetiştirilmek üzere enflasyona ilişkin rapor hazırlanması amacıyla çalışanlarını işe geri çağırdı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan (BLS), yapılan açıklamada, eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 24 Ekim'de açıklanacağı bildirdi.

VERİLERİN AÇIKLANMASI ERTELENDİ

Ülkede federal hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi, başta istihdam verileri gibi Fed'in faiz indirim sürecine yönelik fiyatlamaları değiştirebilecek verilerin açıklanmasını ertelerken, istihdam piyasasında yavaşlamanın arttığına yönelik öngörüler Fed'in faiz indirim beklentilerinin güçlü kalmasında etkili oluyor.

Para piyasalarında fiyatlamalarda Fed'in ekim ve aralık aylarındaki toplantılarında 25'er baz puan gevşeyerek toplamda 50 baz puan indirime gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Piyasalardaki beklentilerin yanı sıra dün açıklanan Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar, yılın geri kalanında daha fazla politika gevşemesine gidilebileceğini ortaya koydu.

Tutanaklara göre, neredeyse tüm yetkililer, eylül ayı toplantısında politika faizinin 25 baz puan düşürülmesini destekledi. Yetkililerin çoğu, bu yılın geri kalanında politikayı daha da gevşetmenin uygun olacağını değerlendirdi.

TRUMP, ÇİN'E YÜZDE 100 EK TARİFE UYGULAYACAKLARINI AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Kasım itibarıyla Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi getireceklerini ve tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacaklarını duyurdu.

Geçen hafta Çin, nadir toprak elementleri ve üretim teknolojilerinin ihracatına yeni kısıtlamalar getirmişti. Trump, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, Çin'in ülkelere mektuplar göndererek nadir toprak elementleriyle ilgili üretimin her aşamasına ihracat kısıtlamaları getirmeyi planladığını bildirdiğini aktardı.

"ÇİN'İN TUTUMU AGRESİFLEŞTİ"

Çin'in son derece düşmanca bir mektup göndererek ticaret konusunda olağanüstü agresif bir tutum sergilediğini belirten Trump, şunları kaydetti: