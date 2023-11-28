Dünya Ticaret Örgütü: Küresel mal ticaret hacmi normale dönüyor Dünya Ticaret Örgütü, yayınladığı raporla mal ticaret hacminin 2023'ün üçüncü yarısında kademeli olarak orta vadeli eğilimine döneceğini gösterdiğini belirtti.

AA

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), her yıl 4 kez yayınlanan Küresel Mal Ticaret Barometresi Raporu'nun üçüncü çeyreğe ait olanını yayınladı.

DTÖ, rapora dayanarak, karışık ekonomik veriler ve artan jeopolitik gerilimlerin neden olduğu yüksek belirsizliğe rağmen, küresel mal ticaret hacminin yılın ikinci yarısında kademeli olarak orta vadeli eğilimine döneceğini bildirdi.

Raporda, bir önceki okumada 99,1 puanda olan DTÖ Mal Ticareti Barometresi'nin 100,7'ye yükseldiği ve temel değer olan 100 puana yakın olduğu belirtildi.

Üçüncü çeyreğe ilişkin istatistiklerin iyi gelmesi bekleniyor

Dünya mal ticareti hacminin 2023'ün ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 artarken, yıllık bazda yüzde 0,5 düşüş gösterdiği kaydedilen raporda, üçüncü çeyreğe ilişkin ticaret istatistiklerinin biraz daha güçlü gelmesinin beklendiği aktarıldı.

İyileşme, durağan Avrupa Birliği (AB) ekonomisinin küresel talep üzerinde baskı yaratmaya devam etmesine karşın, ABD ve Çin'de hızlanan Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesi sayesinde yaşanacağı vurgulandı.

"En büyük artışlar otomobil satış ve üretimi ile elektronik aksam ticaretinde görüldü"

Barometre bileşenlerinde en büyük artışların otomobil satış ve üretimi ile elektronik aksam ticareti endekslerinde görüldüğüne dikkat çekilen raporda, hava taşımacılığı endeksinin trendin biraz üzerinde, ihracat siparişleri ve konteyner taşımacılığı endekslerinin trendin biraz altında dönemi tamamladığı, ham madde endeksinin ise trendin altında kaldığı belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)