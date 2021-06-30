Dünya turizminde kayıp verileceği öngörüsü raporlaştı

UNCTAD ve UNWTO'nun yayınladığı raporda, bu yıl 2019'a kıyasla turist sayısına bağlı olarak 1 trilyon 700 milyar ila 2 trilyon 400 milyar dolar arasında kayıp yaşanacağı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ile Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) hazırladığı koronavirüsün turizm sektörüne etkisine ilişkin rapor, güncellenerek yayınlandı.

UNCTAD ile UNWTO raporunda, koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası turizm gelirlerindeki düşüşe bağlı olarak küresel GSYH'nin 2020 ve 2021'de 4 trilyon dolardan fazla azabileceği aktarılıyor.

SEYAHAT KISITLAMALARI DÜNYADA TURİZMİ ENGELLEDİ

Raporda; seyahat kısıtlamaları, salgının yavaş kontrol altına alınması, düşük kalan yolcu güveni ve kötü ekonomik durum uluslararası turizme engel gösterildi.

UNWTO'ya göre, uluslararası turist gelişleri 2020'de bir önceki yıla göre yaklaşık 1 milyar dolar veya yüzde 73 azaldı. UNWTO'nun Dünya Turizm Barometresi'nde de bu yılın ilk çeyreğinde uluslararası turist gelişlerinde yüzde 88'lik düşüşe işaret edildi.

GEÇEN YILKİ KAYIP: 2.4 TRİLYON DOLAR

Raporda, uluslararası turizm ve bununla yakından bağlantılı sektörlerin uluslararası turist varışlarındaki keskin düşüşün doğrudan ve dolaylı etkileri nedeniyle 2020'de tahmini olarak 2 trilyon 400 milyar dolar kayıp yaşadığı belirtildi.

Raporda, bu yılın ikinci yarısında uluslararası turizmde bir toparlanma beklendiği, buna karşın bu yıl 2019'a kıyasla turist sayısına bağlı olarak 1 trilyon 700 milyar ila 2 trilyon 400 milyar dolar arasında kayıp yaşanacağı aktarıldı.

KÜRESEL GSYH 2020 VE 2021'DE 4 TRİLYON DOLARDAN FAZLA AZALACAK

Raporda, salgın nedeniyle uluslararası turizm gelirlerindeki düşüşe bağlı olarak küresel GSYH'nin 2020 ve 2021'de 4 trilyon dolardan fazla azabileceği belirtildi.

ULUSLARARASI TURİZM, TÜRKİYE'NİN GSYH'SİNE YAKLAŞIK YÜZDE 5'LİK KATKIDA BULUNUYOR

Raporda, turizmin ülkelerin ekonomisine, iş gücü piyasasına ve diğer sektörlerine önemli etkide bulunduğuna işaret edilerek, buna turizmin Türk ekonomisindeki önemi örnek verildi.

Uluslararası turizmin Türkiye'nin GSYH'sine yaklaşık yüzde 5'lik katkıda bulunduğu ve ülkede 2020'de uluslararası turist gelişlerinde yüzde 69'luk düşüş görüldüğü aktarılan raporda, ülkenin turizm talebindeki düşüşün 33 milyar dolar olarak tahmin edildiği, bunun da ülkenin içecek, perakende, iletişim ve ulaşım gibi turizm ile yakından bağlantılı sektörlerinde kayıplara yol açtığı, ülkenin ekonomik üretimindeki toplam düşüşün 93 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

TÜRKİYE’DE DÜŞÜŞ, EKONOMİYİ CANLANDIRMAYA YÖNELİK MALİ TEDBİRLERLE KISMEN TELAFİ EDİLDİ

Raporda, "(Türkiye için) Sadece turizmdeki düşüş, yaklaşık yüzde 9'luk bir reel GSYH kaybına yol açıyor. Yaşanan bu düşüş, ekonomiyi canlandırmaya yönelik mali tedbirlerle kısmen telafi edildi." ifadesi kullanıldı.

"UNCTAD'IN GEÇEN YIL ÖNGÖRDÜĞÜ EN KÖTÜ DURUM SENARYOSU BİLE İYİMSER KALDI"

Raporda, geçen yılın temmuz ayında UNCTAD tarafından koronavirüs nedeniyle uluslararası turizmdeki durgunluğun 4-12 ay daha sürmesi halinde küresel ekonomideki kaybın 1 trilyon 200 milyar ila 3 trilyon 300 milyar arasında olacağı tahmini yapıldığı hatırlatılarak, UNCTAD'ın öngördüğü en kötü olan bu durum senaryosunun bile iyimser kaldığı ve turizmde kayıpların beklenenden daha kötü olduğu belirtildi.

“FRANSA, ALMANYA, İSVİÇRE, İNGİLTERE VE ABD’DE TURİZM DAHA HIZLI TOPARLANACAK”

Fransa, Almanya, İsviçre, İngiltere ve ABD gibi aşılama oranlarının yüksek olduğu ülkelerde turizm sektörünün daha hızlı toparlanacağına işaret edilen raporda, uzmanların, uluslararası turist gelişlerinde 2023'e kadar salgın öncesi seviyelere dönüş beklemediği kaydedildi.