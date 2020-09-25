Dünya yoksul ülkelerin borçlarını ertelemeye hazırlanıyor

G7 maliye bakanlarının yoksul ülkelerin borçlarının bir süre daha ertelenmesi girişimine desteklemesi vermesi bekleniyor. Aynı tavır G20 ülkelerinden de bekleniyor.

Dünyanın 7 büyük ekonomisi maliye bakanlarının, bugün yapacakları toplantıda dar gelirli ülkelerin borçlarının bir süre daha ertelenmesine destek verdiklerini açıklayacakları düşünülüyor.

Yoksul ülkelerin borçları, koronavirüs salgınıyla mücadele edebilmeleri için bu yıl sonuna kadar ertelenmişti.

6 AYLIK SÜRE UZATILACAK VE BOÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI GÜNDEMDE

G7 ülkelerinin maliye bakanlarının bugün yapacağı toplantı hakkında bilgi veren üç kaynaktan biri, "Altı aylık süre uzatımına destek var, ayrıca daha kapsamlı bir konu olan borç yeniden yapılandırılması da görüşülecek." açıklamasını yapmıştı.

KORONAVİRÜSÜN EKONOMİYE ETKİLERİ GÜNDEMDE

G7 maliye bakanları bugün video konferans yoluyla yapacakları toplantıda küresel ekonomik gelişmeleri ve dünya genelinde 32 milyon insana bulaşan koronavirüsün ekonomiye etkilerini ele alacak.

IMF'DE ERTELEMEYİ GÜNDEM ETMİŞTİ

Uluslararası Para Fonu (IMF) bu yıl sonunda bitecek olan yoksul ülkelerin borçlarını erteleme programının 2021 sonuna kadar uzatılmasını daha önce gündeme getirmişti.

Ancak kaynaklar G7 bakanlarının ilk aşamada altı aylık bir süre uzatımına sıcak baktıklarını ifade ettiler.

G 20 ÜLKELERİNDEN DE AYNI KARAR BEKLENİYOR

G7 maliye bakanlarının borç erteleme programını Haziran 2021'e kadar uzatması, daha geniş bir grup olan G20 ülkelerinin de benzer bir karar almasını sağlayabilir.

G20 maliye bakanları 14 Ekim'de toplanacak, ancak resmi kararlar G20 liderleri zirvesinde alınıyor. Liderler zirvesi ise Kasım ayında yapılacak.