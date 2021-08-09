Dünyada altın fiyatları düştü

Global piyasalarda altın, fiyatların 1.750 doları aşağı yönlü kırmasının ardından devreye giren stop-loss satışlarıyla 1.684 dolara kadar geriledi.

Dünyada altın, yatırımcının "güvenli liman" olarak gördüğü önemli ve vazgeçilmez bir yatırım alanı iken rakamlardaki düşüş dikkat çekiyor.

Altın en son yüzde 1,4 ekside 1.738 dolarda işlem gördü. Altın fiyatlarındaki ani düşüş, risk iştahının azalmasına neden oldu.

FİYATLAR 4 AYLIK EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Altın fiyatları, güçlü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından beklenenden daha erken faiz artırımına gidilebileceği beklentilerinin artmasıyla yüzde 4,4'ten fazla düşerek 4 ayı aşkın en düşük seviyesini gördü.

ALTININ ONSU 1.738,53 DOLAR

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 1,4 düşerek 1.738,53 dolarda seyretti.

TÜRKİYE'DE SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Gram altın satış fiyatı: 482,14 lira

Çeyrek altın satış fiyatı: 801,00 lira

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 3 bin 189 lira

22 ayar bilezik satış fiyatı: 443,53 lira

Yarım altın satış fiyatı: 1.601 lira

22 ayar altın satış fiyatı: 466,99 lira

STOP LOSS SATIŞI NEDİR?

Stop ve limit borsalarda şartlı bir emir türüdür. Parayı düşüşlere karşı koruma altına almak için kullanılır.

Bu emir türünde bir fiyat belirlenir. Alış işlemi için önceden verilen stop-limit emirlerinde en düşük satış fiyatı belirlenen fiyatın üstüne çıktığı zaman otomatik alış emri oluşur. Stop limit emri ile yükseliş kazanılabilir.

Bu sistem, yatırımcıların kaybını sınırlı ölçüde tutabilmek ve gelecek bir zararı önlemek için geliştirilmiştir.