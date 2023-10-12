Dünyada bir yılda çöpe atılan e-atıkların değeri 10 milyar dolar E-atıkların geri dönüşüm yerine çöpe giden kısmının ekonomik büyüklüğü ürkütücü boyutlara ulaştı.

AA

Teknolojik ürünler ve küçük ev aletlerini geri dönüşüme vermek yerine çöpe attığımızda, aslında sadece çevreye değil ekonomiye de önemli bir zarar vermiş oluyoruz.

Dünyada her yıl kablolar, elektronik oyuncaklar, kumanda, bilgisayar klavyeleri, kulaklık, hoparlör, elektrikli diş fırçaları ve küçük ev aletleri veya elektronik sigara gibi aletlerin oluşturduğu 10 milyar dolar değerinde e-atık, geri dönüşüm yerine çöpe atılıyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, e-atıkların geri dönüşüm için toplanma oranı dünyada ortalama yüzde 17 seviyesinde bulunurken, bu oran Avrupa'da yüzde 55. Bu yıl kişi başı 8 kilogram e-atık oluşacağı hesaplanıyor.

9 milyar kilogram e-atık

Uluslararası Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) Forumu'nun 14 Ekim Uluslararası e-Atık Günü dolayısıyla yayınladığı rapora göre, e-atık miktarı yıllık 9 milyar kilogramı buluyor.

E-atıkların 3,2 milyar kilogramını yarış arabası setleri, elektrikli trenler, müzikli oyuncaklar ve diğer robotik aletler dahil elektronik oyuncaklar oluşturuyor.

Toplamda her yıl 7,3 milyar adet elektronik oyuncak çöpe atılıyor.

6 Eyfel Kulesi ağırlığında elektronik sigara atılıyor

Paris'teki Eyfel Kulesi'nin 6 katı ağırlığına denk gelen 844 milyon adet elektronik sigara ve kolayca geri dönüştürülebilen bakır içeren 950 milyon kilogramlık kablo da e-atık olmasına rağmen değerlendirilemiyor.

Uzmanlar e-atıkları çöpe atılmasını değil geri dönüşüme verilmesini öneriyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)