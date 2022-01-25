Dünyada buğday fiyatları bir ayın zirvesine çıktı

Rusya'nın Ukrayna sınırında birliklerini artırmasının ardından gerilim yükseldi. Buğday fiyatları Ukrayna'da arz sıkıntıları görülebileceği endişeleriyle bir ayın zirvesini gördü.

Jeopolitik riskler emtiaların ve tarım ürünlerinin fiyatlarında artışa neden olmaya devam ediyor.

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği ve bölgeden yapılan hububat tedarikini kesintiye uğratabileceği endişeleriyle art arda ikinci seansta da yükselerek bir ayın zirvesini gördü.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0,6 artışla 8,06 dolar/bushel, yani 296,2 dolar/ton seviyesine yükseldi.

MISIR 6 AYIN ZİRVESİNİ GÖRMESİNİN ARDINDAN SINIRLI DA OLSA DÜŞÜŞTE

Mısır, 6 ayın zirvesini görmesinin ardından yüzde 0,3 düşüşle 6.19 dolar/bushel yani 243,7 dolar/ton seviyesine geriledi.

SOYA FASULYESİNİN FİYATI YÜZDE 0,2 DÜŞTÜ

Soya fasulyesi yüzde 0,2 düşüşle 14,01 dolar/bushel yani 520 dolar/ton seviyesine geriledi.