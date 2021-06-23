Dünyada buğday fiyatları yükseldi, ABD'deki yağışlar yükselişi sınırladı

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları yükselirken ABD'nin başlıca ekili alanlarından Ortabatı bölgesindeki yağışlar artışı sınırladı.

Sadece ülkemizde değil tüm dünyada hububat ve özellikle de buğday çok değerli bir besin maddesi olarak yer alıyor. Buğdayın üretim süreçleri ve bunu etkileyecek hava olayları da fiyatına ve piyasasına yansıyor.

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları yükselirken, ABD'nin başlıca ekili alanlarından Ortabatı bölgesindeki yağışlar artışı sınırladı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday kontratları, dün yüzde 1,5 geriledikten sonra bugün yüzde 0,5 yükselerek 6,58 dolar/bushel yani 241,8 dolar/ton seviyesine çıktı.

Mısır vadeli kontratları dün yatay seyrettikten sonra bugün de belirgin değişim göstermeyerek 6,60 dolar/bushel, yani 259,8 dolar/ton seviyesinde işlem gördü.

SOYA FASULYESİ YÜZDE 0,5 ARTTI

Soya fasulyesi yüzde 0,5 artışla 14,01 dolar/bushel yani 514,8 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Hafta sonu boyunca devam eden yağışlar, ABD'nin Ortabatı bölgesindeki ekinleri destekledi. ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) ürün kalite raporundaki tespitlerinin piyasa beklentilerinin altında kalmasının ardından küresel arza ilişkin endişeler yükseldi.